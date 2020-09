Pierre Gasly ha vinto il Gran Premio d’Italia di Formula 1 (Di domenica 6 settembre 2020) Il pilota francese Pierre Gasly ha vinto il Gran Premio d’Italia, che si è corso domenica pomeriggio all’Autodromo di Monza. Gasly, che corre per l’Alpha Tauri, era partito dalla decima posizione e ha preceduto al traguardo Carlos Sainz della McLaren Leggi su ilpost

rtl1025 : ?? Il pilota della #AlphaTauri, Pierre #Gasly, vince il #GPMonza, davanti alla #McLaren di #Sainz e alla… - DanyForsy96 : Pierre #Gasly ???? vince un pazzo #ItalianGP ???? e riporta l’#AlphaTauri sul gradino più alto del podio 12 anni dopo l… - NANGA2110 : WINNER!!! Scuderia AlphaTauri Honda #10 Pierre GASLY #GAS10 #F1jp #ItalianGP - papervthin : MAMMA MIA PIERRE GASLY COSA HAI FATTO - ilpost : Pierre Gasly ha vinto il Gran Premio d’Italia di Formula 1 -

Ultime Notizie dalla rete : Pierre Gasly

Il pilota francese Pierre Gasly ha vinto il Gran Premio d’Italia, che si è corso domenica pomeriggio all’Autodromo di Monza. Gasly, che corre per l’Alpha Tauri, era partito dalla decima posizione e ha ...A Monza, in un’atmosfera surreale dovuta all’assenza di pubblico (eccezion fatta per i 300 operatori sanitari invitati dall’ACI per celebrare gli “eroi del Covid”), si è corso il Gran Premio d’Italia ...