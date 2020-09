Morte del cane: scatta il risarcimento per il danno non patrimoniale? (Di domenica 6 settembre 2020) danno non patrimoniale da Morte del caneIl punto della giurisprudenzaRisarcibilità del danno per la Morte del canedanno non patrimoniale da Morte del caneTorna suLungi dall'essere ritenuto una mera "cosa", il cane deve essere considerato alla stregua di un vero e proprio "compagno di vita" per l'uomo. Pertanto, la perdita dell'animale da affezione è potenzialmente idonea a far scattare il risarcimento del danno non patrimoniale, anche al di fuori dei casi di lesione conseguenti a un reato. Lo ha precisato il Tribunale di Novara nella sentenza n. 191/2020 (giudice Gabriella Citro) riconoscendo il ristoro al ... Leggi su studiocataldi

