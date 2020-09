Migrante trovato morto nel traghetto per Ancona: era un 24enne afgano (Di domenica 6 settembre 2020) Un 24enne afgano è stato trovato morto nella stiva di un traghetto proveniente dalla Grecia, la Cruise Europa della Minoanline, arrivato ad Ancona. Erano circa le 17 quando a bordo è stato dato l’allarme.Il corpo senza vita, già rigido, era nel garage del traghetto dove la temperatura raggiunge anche i 50 gradi. Il giovane sarebbe morto asfissiato. Questa la prima ipotesi anche se sono in corso accertamenti. Leggi su huffingtonpost

