Michela Persico e Daniele Rugani: scelto il nome del figlio, l’annuncio (Di domenica 6 settembre 2020) Michela Persico, che ha saputo di essere rimasta incinta in pieno lockdown, nelle scorse ore ha svelato il nome scelto per il figlio che aspetta dal calciatore in forza alla Juventus Daniele Rugani. La notizia l’ha data in modo originale, tramite un post su Instagram. Si è immortalata con il pancione in vista. E sul … L'articolo Michela Persico e Daniele Rugani: scelto il nome del figlio, l’annuncio proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

GossipItalia3 : Michela Persico incinta, svelato il nome del bambino con un post social: ecco qual è #gossipitalianews - I_AM_AM2301 : @junews24com Michela Persico con una gravidanza in corso a Rennes non va nemmeno per sbaglio. Quando pensate a Rug… -

