Mara | prima restauratrice Ora hostess che vive a Berlino

«Avevo voglia di aria nuova e ho provato presentare il mio curriculum per una compagnia di volo che mi ha offerto l'occasione di vivere a Berlino». Così, da due anni, Mara Manzoni, 29 anni di Pedrengo, vive nella capitale tedesca. «Dopo le scuole superiori ho studiato per tre anni per diventare tecnico di restauro di beni culturali – racconta –, specializzandomi nel recupero di affreschi e dipinti. Terminati gli studi per tre anni ho lavorato come tecnico di restauro tra Bergamo e Milano; professione che mi piaceva e mi appagava molto, essendo una grande passione per me, ma dal punto di vista della sopravvivenza economica, continuità, e serietà dei contratti non mi dava alcuna certezza».

