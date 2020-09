L’Esorto della Ministra a Studenti, Docenti, Presidi e ATA: “Scaricate L’App Immuni” (Di domenica 6 settembre 2020) “Abbiamo mandato una nota ai dirigenti scolastici sollecitandoli ad utilizzare l’App Immuni, perché facilita il contact tracing e consente di ridurre il numero delle persone che possono andare in quarantena”. Lo annuncia la Ministra Azzolina durante un’intervista alla Festa del Fatto Quotidiano. “Invito anche gli Studenti più grandi a scaricare la App, perché può essere uno strumento utile”. “C’è un iter ben preciso per rientrare nella categoria di persone fragili – e continua – Al momento i numeri che ho io sono di 2-300 persone del personale scolastico che lo hanno richiesto. Lo sappiamo che il rischio zero non esiste, questo alle famiglie noi lo dobbiamo dire però io vi garantisco che abbiamo lavorato in maniera molto ... Leggi su youreduaction

