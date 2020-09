Juventus, Bonetti: “Dzeko o Suarez? Entrambi top, su Pirlo…” (Di domenica 6 settembre 2020) Intervistato ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex centrocampista bianconero Bonetti, dice la sua sugli ultimi sviluppi di mercato della società bianconera e sulla scelta di Pirlo come allenatore. Sulla bagarre in attacco tra Dzeko e Suarez, Bonetti non ha grandi preferenze dicendosi ottimista circa l’apporto che Entrambi potrebbero dare alla squadra: “Mi piace molto Dzeko, è completo e farebbe molto comodo perchè fa giocare molto bene la squadra. Suarez è un grandissimo giocatore, sia con lui che con il bosniaco la Juventus farebbe un salto di qualità“. Nonostante la Vecchia Signora avrebbe raggiunto ormai un accordo di massima con Entrambi i giocatori, non vi sarebbero certezze: Suarez deve ... Leggi su tuttojuve24

Enzovit : Juventus, Bonetti: “Salto di qualità con Dzeko o Suarez. Pirlo scelta molto azzeccata” - RadioSportiva : ??? Ivano Bonetti: '#Pirlo? Arriva in una società dove lo conoscono bene e gli daranno il supporto giusto, scelta mo… - RadioSportiva : ??? Ivano Bonetti: '#Dzeko mi piace molto e farebbe molto comodo alla #Juventus, è completo e sa far giocare bene la… - GiovaniBN : ??? #Juventus, la Primavera di Mr. Bonatti supera in amichevole 4-0 la #Sampdoria: a segno #Sekulov, #Nzouango,… - junews24com : Fiorentina femminile, Bonetti: «Noi l'anti Juventus Women» - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Bonetti Bonetti: "Pirlo? Scelta molto azzeccata. Sia con Dzeko che con Suarez la Juve farebbe salto di qualità" Tutto Juve Bonetti: "Pirlo? Scelta molto azzeccata. Sia con Dzeko che con Suarez la Juve farebbe salto di qualità"

Ivano Bonetti, ex centrocampista di Juventus, Bologna, Sampdoria e Genoa, ha parlato a Radio Sportiva: "Nuovo attaccante Juventus? Mi piace molto comodo Dzeko, è completo e farebbe molto comodo perché ...

Femminile, Bonetti: “Siamo l’anti Juve, ho un debole per Neto. Chiuderò la carriera qui”

Attaccante, numero 10, innamorata di Firenze. Parla Tatiana Bonetti, che ha deciso di restare in viola. Le sue parole a La Nazione Questi i primi pensieri di Tatiana Bonetti dopo l’inizio del campiona ...

Ivano Bonetti, ex centrocampista di Juventus, Bologna, Sampdoria e Genoa, ha parlato a Radio Sportiva: "Nuovo attaccante Juventus? Mi piace molto comodo Dzeko, è completo e farebbe molto comodo perché ...Attaccante, numero 10, innamorata di Firenze. Parla Tatiana Bonetti, che ha deciso di restare in viola. Le sue parole a La Nazione Questi i primi pensieri di Tatiana Bonetti dopo l’inizio del campiona ...