Jacob Blake, il messaggio dal letto di ospedale: “Ho male ovunque, fatico a respirare. Restate uniti e cambiate le vostre vite” (Di domenica 6 settembre 2020) “Ho male ovunque. Sento dolore 24 ore su 24 e fatico a respirare“. Jacob Blake, l’afroamericano colpito alla schiena dai proiettili esplosi dalla polizia a Kenosha, in Wisconsin, lo scorso 23 agosto, ha parlato per la prima volta dal letto dell’ospedale in cui è ricoverato. Il 29, paralizzato dalla vita in giù, ha parlato della propria sofferenza: “La vostra vita, ma anche le vostre gambe, cioè una cosa che vi serve per muovervi, possono essere prese così, da un momento all’altro”. Il video è stato pubblicato ieri sui social dal proprio avvocato, Ben Crump. “Ve lo dico, cambiate la vostra vita. Restate ... Leggi su ilfattoquotidiano

