Italia U21, Ranieri lascia il ritiro: arriva Pellegrini (Di domenica 6 settembre 2020) Continua la preparazione dell’Italia U21 al centro CONI di Tirrenia in vista della gara contro la Svezia di martedì 8 settembre. Gli azzurrini continuano gli allenamenti ma per Nicolato arriva un nuovo stop. lascia il ritiro Luca Ranieri che torna alla Fiorentina per uno stop, il ct ha chiamato Pellegrini che si è allenato con la prima squadra. Foto: twitter Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Fr4n6o : @CostaGianna5 Io rimasi scioccato in Italia Spagna U21 scorso anno, questo è un super fenomeno, giocava da solo in… - AlessandroPaoli : RT @TuttoNazionali: ???? 2??1?? | ?? #Nicolato riduce l'elenco dei convocati. #Ranieri lascia il raduno #TuttoNazionali #Italia #ItaliaU21 #It… - TuttoNazionali : ???? 2??1?? | ?? #Nicolato riduce l'elenco dei convocati. #Ranieri lascia il raduno #TuttoNazionali #Italia #ItaliaU21… - AlessandroPaoli : RT @TuttoNazionali: ???? 2??1?? | ?? Esito negativo al test per il #COVID19 per il 'gruppo squadra' dell'#Under21 #TuttoNazionali #Italia #Ita… - TuttoNazionali : ???? 2??1?? | ?? Esito negativo al test per il #COVID19 per il 'gruppo squadra' dell'#Under21 #TuttoNazionali #Italia… -