Il Guardian: James Rodriguez all’Everton è una scommessa che vale la pena (Di domenica 6 settembre 2020) La settimana di mercato dell’Everton non è passata inosservata nel Regno Unito. Il club di Carlo Ancelotti ha piazzato tre colpi, di cui due noti ai tifosi del Napoli. Uno è Allan, l’altro è James Rodriguez il cui tremo per Yuma si è fermato a Liverpool nella sponda blu della città. E poi Doucouré dal Watford: un altro centrocampista di peso. Ovviamente l’acquisto che cattura l’attenzione è quello di “Lost Boy James Rodríguez” come lo definisce Jonathan Wilson sul Guardian. È l’acquisto che accende la fantasia nonostante Wilson scriva che il potenziale può essere una maledizione. Mostra troppo troppo presto e ti definirà, non sarai misurato da ciò che hai fatto ma da quel che avevi mostrato di ... Leggi su ilnapolista

