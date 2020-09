Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, interviene la madre di lei, sul web: “È tutta una cosa di gossip” (FOTO) (Di domenica 6 settembre 2020) Tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez continuano ad esserci dei misteri. A distanza di svariate settimane, il web non smette di chiedersi se i due siano in crisi, si siano lasciati, oppure stiano ancora insieme. A fare un po’ di chiarezza sulla vicenda ci ha pensato la madre di lei. La signora Veronica, attraverso un commento sul suo profilo Instagram, ha fatto intendere che tra i due non sia accaduto proprio nulla. Se così fosse, però, per quale ragione sono circolate tutte queste segnalazioni in questi giorni? Molti utenti del web non possono che credere che si sia trattato solo di una trovata per fare gossip. Il post della madre di Cecilia In queste ore la madre di Cecilia Rodriguez è ... Leggi su kontrokultura

You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site. Com'era prevedibile è arrivata a Venezia 77 senza Ignazio Moser (il suo orma ...Cecilia Rodriguez incontra Stefano De Martino e incanta Venezia senza Ignazio Moser. La showgirl e sorella di Belen è arrivata alla Mostra del Cinema senza il noto fidanzato, poco dopo un incontro-sco ...