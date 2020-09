Hong Kong, quasi 300 arresti per le proteste pro democrazia (Di domenica 6 settembre 2020) PECHINO, 06 SET - La polizia di Hong Kong ha arrestato oggi 289 persone, in base all'ultimo aggiornamento delle 21:00 locali, le ore 15:00 in Italia,, per le manifestazioni pro democrazia andate in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaStampa : La protagonista del film costato 200 milioni si schiera contro le proteste di Hong Kong. - repubblica : Hong Kong, proteste pro democrazia e contro il rinvio delle elezioni: almeno 100 arresti [aggiornamento delle 14:21] - Agenzia_Ansa : Un centinaio di persone sono state arrestate dalla polizia a Hong Kong a causa delle proteste pro democrazia a Kowl… - Hailey88945059 : RT @repubblica: Hong Kong, proteste pro democrazia e contro il rinvio delle elezioni: almeno 100 arresti [aggiornamento delle 14:21] https:… - hongkongitpig : RT @LaStampa: La protagonista del film costato 200 milioni si schiera contro le proteste di Hong Kong. -