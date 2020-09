Gruppo di giovani in metro senza mascherina: scatta una maxi multa di 2.800 euro (Di domenica 6 settembre 2020) Dieci giovani, otto dei quali minorenni, tutti sprovvisti di mascherina protettiva per naso e bocca, sono stati sanzionati con 280 euro a testa che diventeranno 400 se non pagheranno entro 5 giorni Una dimenticanza che “ricorderanno” a lungo. È accaduto sulla metropolitana di Milano dove un Gruppo composto da una decina di giovani è stato … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Menoufyy : RT @it_inter: Mix in rosa, uomini di esperienza e giovani capaci di crescere di valore nel tempo: in arrivo i trentenni, ma l'Inter ha già… - GaIIiani : @supersonico1986 I tempi cambiano,cambiano tante cose anke. Vedere Roma,Lipsia, Ata e AJAX tra semi e quarti è stat… - mauri_paolo : Oggi pomeriggio passo vicino ad un gruppo di giovani e sento che discutono di politica, delle prossime elezioni del… - mr_kubra : RT @it_inter: Mix in rosa, uomini di esperienza e giovani capaci di crescere di valore nel tempo: in arrivo i trentenni, ma l'Inter ha già… - salvoguida23 : RT @it_inter: Mix in rosa, uomini di esperienza e giovani capaci di crescere di valore nel tempo: in arrivo i trentenni, ma l'Inter ha già… -