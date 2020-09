Gassmann: “Tenere alta l’attenzione contro l’odio” (Di domenica 6 settembre 2020) VENEZIA – “Viviamo in un mondo dove l’odio e’ sempre piu’ presente, soprattutto in rete, sui social, dove si minaccia, si accusa. Il rischio e’ che esca dalla rete e finisca per strada. Stiamo vedendo cosa sta accadendo negli Stati Uniti, dove l’insofferenza razziale e’ tornata fortemente, anche in vista delle elezioni di quella grande democrazia. Io penso che quello che la societa’ puo’ fare, che ogni cittadino puo’ fare e’ non farsi trainare nella rissa”. Queste le parole di Alessandro Gassmann alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare ‘Non odiare’ di Mauro Mancini, che ha risposto alla domanda dell’agenzia Dire relativa a come istituzioni e singoli possano affrontare l’intolleranza (razziale ma non solo) che imperversa nella societa’. Il film, unica pellicola italiana in concorso alla 35ma edizione della Settimana Internazionale della Critica, racconta la storia di un chirurgo ebreo (Alessandro Gassmann) che, trovatosi a soccorrere un uomo vittima di un pirata della strada, decide di abbandonarlo al suo destino quando scopre che sul petto ha un tatuaggio nazista. Leggi su dire

