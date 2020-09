Fumo a lavoro: si può essere licenziati per questo? La Cassazione sul tema (Di domenica 6 settembre 2020) Fumo a lavoro: si può essere licenziati per questo? La Cassazione sul tema Non di rado dai rapporti di lavoro possono nascere attriti, tensioni e divergenze che trovano nei tribunali il luogo idoneo ad una soluzione, favorevole al lavoratore oppure al datore di lavoro. Di seguito vogliamo segnalare una recente ed interessante pronuncia della Corte di Cassazione, con la quale è stato chiarito se davvero può ritenersi legittimo il licenziamento per Fumo a lavoro. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sulla causa di lavoro, come funziona e la questione della testimonianza da parte del collega, clicca qui.Segui ... Leggi su termometropolitico

Angelo77306451 : Neanche a giggino sembra vero da venditore di bibite a venditore di fumo(lautamente oltremodo stipendiato) etername… - RDVibes : @Frances84028740 @tiecolino Io vado al lavoro in bicicletta e non fumo! Non ho bisogno di inventarmi un LORO per fare la mia parte... - Costant99372501 : @Michele_Anzaldi Michele Anzaldi interpreti il sentire di milioni di Italiani:i cento e passa euro l'anno sembrano… - AndreaDaRin1 : RT @Nayt1ne: scrivo, leggo, mi alleno, mangio, creo, lavoro, amo, dormo, fumo e mi ubriaco. - BlackOutTotale : @RenRossi Le tolgo i dubbi sull’alcol, nonostante faccio molta vita notturna (per lavoro) dove si consuma molto alc… -

Ultime Notizie dalla rete : Fumo lavoro Lavoro, da febbraio in fumo 500mila posti, ma a luglio risalgono gli occupati (+85mila unità) Il Sole 24 ORE “Forestali che lavorano a chiamata, pochi mezzi e la mano della mafia”: ecco perchè in Sicilia i roghi devastano le riserve. Ogni anno

“Spero in un ultimo sussulto di dignità e chiedo a queste persone che hanno appiccato il fuoco di autodenunciarsi. Chiedo anche a chi sa qualcosa che venga a riferire, perché quel che è successo è gra ...

Multe e protezioni obbligatorie "Però torniamo subito a ballare"

Riaprire le discoteche, per poter sostenere un settore che è forse tra i più penalizzati dalla pandemia. Ovviamente prevedendo regole rigidissime di prevenzione: mascherina da indossare sempre, anche ...

“Spero in un ultimo sussulto di dignità e chiedo a queste persone che hanno appiccato il fuoco di autodenunciarsi. Chiedo anche a chi sa qualcosa che venga a riferire, perché quel che è successo è gra ...Riaprire le discoteche, per poter sostenere un settore che è forse tra i più penalizzati dalla pandemia. Ovviamente prevedendo regole rigidissime di prevenzione: mascherina da indossare sempre, anche ...