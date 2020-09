Formula Uno, dalla stagione 2021 la scuderia Renault si chiamerà Alpine (Di domenica 6 settembre 2020) Gli esigui numeri produttivi e la contrazione del mercato causata dalla pandemia hanno spinto molti analisti a mettere in dubbio il futuro di Alpine, il marchio del gruppo Renault dedicato alla produzione dell’intrigante coupé sportiva A110. Tuttavia, a fugare le perplessità ci ha pensato Luca De Meo, neo amministratore delegato del colosso dell’auto francese (che già aveva fatto risorgere Abarth e lanciato il brand Cupra): fra le primissime decisioni strategiche del manager italiano, infatti, c’è quella di portare Alpine in Formula 1. “Alpine è un’ottima marca, potente e vibrante, che fa spuntare il sorriso sul volto dei suoi fan”, spiega De Meo: “Lanciando Alpine, simbolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

