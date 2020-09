Formula 1, il Gp di Monza: griglia di partenza, orario e dove vederlo in tv e streaming (Di domenica 6 settembre 2020) Ottavo weekend del Mondiale 2020 di Formula 1. Dopo il GP del Belgio a Spa, oggi si corre sul circuito di Monza: in pole position Lewis Hamilton, con la Mercedes superfavorita della stagione. Per il pilota inglese si tratta della 94esima pole della sua carriera e del suo nuovo record della pista (1:18.887). Accanto a lui in griglia partirà il compagno di squadra Valtteri Bottas, secondo ad appena 96 millesimi di secondo. Ottimo terzo tempo per Carlos Sainz con la McLaren. Poi Perez, Verstappen, Norris e Ricciardo. Arranca la Ferrari: Sebastian Vettel eliminato nel Q1 partirà dal 17esimo posto, mentre Charles Leclerc, eliminato nel Q2, partirà dal 13esimo. È la peggiore prestazione mai registrata dalla Scuderia del Cavallino a Monza. dove vederla in chiaro e in ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkySportF1 : Mick Schumacher vince Gara-1 del GP d'Italia a Monza!! #SkyMotori #F2 #ItalianGP ???? - Corriere : A Monza c’è un ferrarista che festeggia: Schumi jr domina la gara di Formula 2 - SkyTG24 : Mick Schumacher trionfa in Formula 2 a Monza, 14 anni dopo il padre Michael - sportli26181512 : Formula 1, GP di Monza 2020: la diretta live in Italia: Su i motori per il GP d'Italia, ottava tappa del Mondiale 2… - Fprime86 : RT @SkySportF1: ?? Sainz e Norris alla prova del cibo italiano. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #ItalianGP ???? -