Elisa Molettieri è Miss Latisana 2020 (Di domenica 6 settembre 2020) Latisana ha eletto la sua “Miss” al termine di uno spettacolo fatto di moda, eleganza e bellezza! Elisa Molettieri, vent’anni di Udine, studentessa universitaria di economia con la passione della scrittura si è aggiudicata il titolo di “Miss Latisana” valido per “Miss Italia”. Sul palco allestito in Piazza Matteotti, in occasione del “Settembre Latisanese” si sono presentate quindici concorrenti in gara (anche in questa occasione, per motivi di sicurezza legati al Covid-19, il numero delle partecipanti è stato limitato); con Elisa, sono state anche premiate: al secondo posto con il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza” Francesca Bessone, venticinque anni ... Leggi su udine20

Elisa Molettieri è Miss Latisana 2020 Udine20