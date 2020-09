Djokovic squalificato dagli Us Open: la decisione choc (Di domenica 6 settembre 2020) squalificato dagli di tennis in corso negli Stati Uniti, seconda prova dello Slam. Djokovic ha colpito un giudice di linea con una pallata . decisione choc per il numero 1 del tennis mondiale. Sul ... Leggi su leggo

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ? Us Open, squalificato Novak Djokovic Ha colpito con una pallata un giudice di linea ? #SkySport… - WeAreTennisITA : ?? DJOKOVIC SQUALIFICATO? Novak Djokovic ha scagliato una palla verso fondo campo dopo aver subito un break e ha co… - Eurosport_IT : INCREDIBILE ALLO US OPEN ?? Novak Djokovic viene squalificato dopo aver colpito con una pallata la giudice di linea… - enrydamy : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ? Us Open, squalificato Novak Djokovic Ha colpito con una pallata un giudice di linea ? #SkySport #UsOpen #T… - AliprandiJacopo : #Djokovic squalificato dagli #USOpen -