Colleferro, giovane ucciso dopo una rissa. 'Punito per aver difeso un amico'. Arrestati quattro ventenni di Artena (Di domenica 6 settembre 2020) Già quattro i giovani Arrestati dai carabinieri per l', il 21enne di origini capoverdiane picchiato a morte nella notte a Colleferro, a 50 vicino Roma. Si valuta anche l'aggravante dei motivi razziali:... Leggi su leggo

nzingaretti : A Colleferro una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità. Alla famiglia e agli amici del giovane innocente u… - claste1234 : RT @nzingaretti: A Colleferro una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità. Alla famiglia e agli amici del giovane innocente ucciso t… - bizcommunityit : Colleferro, giovane ucciso dopo rissa. «Punito per aver difeso un amico». Arrestati 4 ventenni - StreetNews24 : Il giovane sarebbe stato vittima di un'aggressione in una zona dove ci sono alcuni locali. A scatenare la lite futi… - Tetovaccari : RT @nzingaretti: A Colleferro una tragedia che colpisce tutta la nostra comunità. Alla famiglia e agli amici del giovane innocente ucciso t… -

Ultime Notizie dalla rete : Colleferro giovane

Preso a calci e pugni, anche in testa, fino a rimanere esanime sull'asfalto. Una 'punizione' scattata per aver difeso poco prima un suo amico. E’ finita in tragedia una lite tra giovani nella notte fu ...Un'atmosfera a dir poco surreale quella che si respira nel centro di Colleferro, in particolare a ridosso dei giardinetti dei largo Oberdan, dove tra le 3 e le 5 della notte scorsa è stato barbarament ...