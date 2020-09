Atalanta, sorriso Ilicic: “Domani torna a Zingonia, ecco quando lo rivedremo in campo” (Di domenica 6 settembre 2020) Finalmente, l’Atalanta potrà riabbracciare Josip Ilicic. Lo farà domani come annuncia ‘La Gazzetta dello Sport’:“Domani a Zingonia torna Ilicic e per lui sarà come riaprire la porta della sua seconda casa. Per gli altri sarà come riabbracciare, e sicuramente lo abbracceranno, un amico, per qualcuno quasi un figlio, per qualcun altro come un fratello. Uno di casa, appunto: che non si vede da tanto, e non è stato neanche possibile chiedergli perché. Non avrebbe saputo rispondere, e ancora meno ne aveva voglia”. Come spiega ‘La Gazzetta’, servirà comunque cautela: “Ilicic tornerà, a piccoli passi verso un altro rientro. Per ora quella dello sloveno, e ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta sorriso Atalanta, sorriso Ilicic: “Domani torna a Zingonia, ecco quando lo rivedremo in campo” CalcioWeb Juve-Atalanta, affare fatto! Scambio di documenti per Romero

opo l'avvicinamento negli scorsi giorni, è arrivata la svolta: Romero si trasferirà all'Atalanta con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo in base al ...

Calendario di A, per il Napoli avvio con Parma e Genoa, poi subito Juve ed Atalanta. I saluti di Allan ai tifosi: “Grazie di tutto!”

Inizio non proibitivo con Parma e Genoa, poi alla terza e la Juventus e alla quarta l’Atalanta. Questo l’avvio del campionato 2020-2021 del Napoli. Per la prima al San Paolo, dunque, arriverà il Genoa ...

opo l'avvicinamento negli scorsi giorni, è arrivata la svolta: Romero si trasferirà all'Atalanta con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo in base al ...Inizio non proibitivo con Parma e Genoa, poi alla terza e la Juventus e alla quarta l’Atalanta. Questo l’avvio del campionato 2020-2021 del Napoli. Per la prima al San Paolo, dunque, arriverà il Genoa ...