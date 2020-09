Anticipazioni Una Vita giovedì 10 settembre 2020 (Di domenica 6 settembre 2020) Giovedì 10 settembre 2020 – Liberto sarà processato!: nonostante le raccomandazioni di Felipe, Liberto non potrà sottarsi al giudizio della legge e così sarà sottoposto ad un procedimento giudiziario in merito al presunto stupro di Genoveva. Sia Rosina che la stessa vittima proveranno un grande dispiacere per lui, ma secondo il suo avvocato si può fare ancora qualcosa per cambiare le carte in tavola. L'articolo Anticipazioni Una Vita giovedì 10 settembre 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

