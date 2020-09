Un occupato su 4 è sovraistruito Lavoro, così va giù la produttività (Di sabato 5 settembre 2020) Sono oltre 5.800.000 gli occupati sovraistruiti presenti in Italia. A dirlo e' l'Ufficio studi della Cgia. Ci riferiamo ai diplomati e ai laureati che svolgono una professione per la quale il titolo di studio maggiormente richiesto e' inferiore a quello posseduto. Nel 2019 erano poco meno del 25 per cento del totale degli occupati e la loro... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

RaiNews : Siamo comunque i meno scolarizzati d'Europa - italialcentro : RT @Affaritaliani: Lavoro, un occupato su 4 è sovraistruito: così si riduce la produttività - Affaritaliani : Lavoro, un occupato su 4 è sovraistruito: così si riduce la produttività - Affaritaliani : Lavoro, così si riduce la produttività: un occupato su 4 è sovraistruito - bizcommunityit : Cgia: Un occupato su quattro è sovraistruito, ciò causa demotivazione e bassa produttività #CIO -