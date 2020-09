Tra complottismi e pseudoscienze, un pomeriggio tra i no mask (Di sabato 5 settembre 2020) Nulla di nuovo, nulla di innovativo. Il popolo dei no mask, di coloro che si oppongono alle mascherine, che si è radunato a Roma a due passi dalla Bocca della Verità ripetono le solite teorie complottiste, questa volta adattate alla pandemia di Covid-19. C'è chi se la prende con i satanisti e i ped Leggi su ilfoglio

