Tour de France 2020, ordine di arrivo e classifica ottava tappa: vince Peters (Di sabato 5 settembre 2020) Nans Peters vince l’ottava tappa del Tour de France 2020 da Cazeres-Sur-Garonne a Loudenvielle, la prima sui Pirenei con diverse ascese di prestigio, precedendo al traguardo X e X dopo 141 chilometri ricchi di asperità. In maglia gialla c’è la conferma di Adam Yates. Grande bagarre a circa 20 km dall’arrivo, sul Col de Peyresourde: il Francese Nans Peters (Ag2r La Mondiale) ha approcciato alla salita (9,7 km al 6,8%) con 39″ di vantaggio sul russo Ilnur Zakarin (CCC). In vista della vetta del Peyresourde, c’è l’attacco di Pogacar in coincidenza con le difficoltà della maglia gialla Adam Yates apparso in difficoltà ma capace di confermarsi in testa ... Leggi su sportface

