‘Temptation Island 8’, dopo lo slittamento ecco quando andrà in onda la prima puntata! (Di sabato 5 settembre 2020) Continuano le novità per questa nuova edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi: se eravamo abituati a vedere la bionda conduttrice al timone dell’edizione Vip del programma, era arrivata a sorpresa la notizia di una nuova edizione Nip, a due mesi dalla settima, condotta da Filippo Bisciglia. Nelle ultime settimane, invece, sui profili social del programma erano arrivati i video di presentazione delle sei coppie, tutte rigorosamente non famose e dalle dinamiche decisamente promettenti, tanto che, a quanto pare, l’imprevedibile sviluppo del percorso di due tra i protagonisti ha costretto la produzione a slittare la messa in onda della prima puntata, che era stata inizialmente prevista per il 9 settembre. E poco fa è arrivato l’annuncio ufficiale della data definitiva della ... Leggi su isaechia

zazoomblog : Temptation Island 2020 rinviato: ora è ufficiale. Si parte il 16 settembre - #Temptation #Island #rinviato: - incazzatae : @orchideaisalone Vuol dire che siete abituati a leggere libri ben peggiori. Ad esempio: Io sono la prima che guarda… - zazoomblog : ‘Temptation island 8’ dopo lo slittamento ecco quando andrà in onda la prima puntata! - #‘Temptation #island… - nandomauriello3 : RT @alssdelena: daje che l’unica gioia è che fra poco inizia Temptation Island #Tiziaparty - alssdelena : daje che l’unica gioia è che fra poco inizia Temptation Island #Tiziaparty -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia