Storace: Zingaretti accusa la piazza di oggi. "Negazionisti!" E lui ai Navigli? (Di sabato 5 settembre 2020) Attaccano i No Mask ma sono stati loro i primi negazionisti. Francesco Storace, in un articolo pubblicato dal sito 7Colli, punta il dito sulle ipocrisie e le giravolte della sinistra e del segretario del Pd Nicola Zingaretti. "Chi manifesta oggi in piazza ha diritto di farlo o deve essere sbattuto in galera? Sembra incredibile e il fatto di non scendere a manifestare ci rende meno faziosi nel nostro giudizio", scrive il vicedirettore de Il Tempo riferendosi alla protesta organizzata oggi, sabato 5 settembre, alle 16 alla Bocca della Verità. "Una manifestazione appellata come 'negazionista', aperta alle culture più diverse. Ma unite dall'avversione ad un clima politico che rende davvero complicato rivendicare il diritto a rifiutare la logica emergenziale imposta dal ... Leggi su iltempo

federaffy : RT @tempoweb: #Storace: #Zingaretti accusa la piazza di oggi. 'Negazionisti!' E lui ai #Navigli? - GBaitelli : RT @tempoweb: #Storace: #Zingaretti accusa la piazza di oggi. 'Negazionisti!' E lui ai #Navigli? - Ernesto29296958 : RT @tempoweb: #Storace: #Zingaretti accusa la piazza di oggi. 'Negazionisti!' E lui ai #Navigli? - NazzarenoMi : RT @ChiodiDonatella: #ZINGARETTI, #NEGAZIONISTA ANTE- LITTERAM, INSULTA LA #PIAZZA ANTI- #COVID DI OGGI 'Coglioni' Gli fanno eco dal #Pd.… -

Ultime Notizie dalla rete : Storace Zingaretti Storace: Zingaretti accusa la piazza di oggi. "Negazionisti!" E lui ai Navigli? Il Tempo Storace: Zingaretti accusa la piazza di oggi. "Negazionisti!" E lui ai Navigli?

Attaccano i No Mask ma sono stati loro i primi negazionisti. Francesco Storace, in un articolo pubblicato dal sito 7Colli, punta il dito sulle ipocrisie e le giravolte della sinistra e del segretario ...

Così l'onda nera di Giorgia Meloni punta a conquistare le ex regioni rosse

Giorgia Meloni In principio furono Francesco Storace e Giovanni Pace, i primi ex-missini a diventare presidenti di Regione, rispettivamente di Lazio e Abruzzo, oramai vent'anni fa, vittorie che all'ep ...

Attaccano i No Mask ma sono stati loro i primi negazionisti. Francesco Storace, in un articolo pubblicato dal sito 7Colli, punta il dito sulle ipocrisie e le giravolte della sinistra e del segretario ...Giorgia Meloni In principio furono Francesco Storace e Giovanni Pace, i primi ex-missini a diventare presidenti di Regione, rispettivamente di Lazio e Abruzzo, oramai vent'anni fa, vittorie che all'ep ...