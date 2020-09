Sergio Mattarella: "Cittadini in ansia, accelerare piano di ripresa" (Di sabato 5 settembre 2020) Soprattutto Europa, ma anche la nuova era green e la resilienza delle città nell’era del Covid sono i temi portanti della seconda giornata del Forum Ambrosetti a Cernobbio, che si apre con l’intervento del capo dello Stato, Sergio Mattarella e si chiuderà con quello del premier Giuseppe Conte.La pandemia, ha detto intervenendo in video il presidente della Repubblica, ”è stato uno spartiacque per la Ue che in pochi mesi ha assunto decisioni coraggiose e innovative”. Per Mattarella nell’emergenza Coronavirus la Ue “ha mostrato sua forza propulsiva, la capacità di ritrovare lo spirito dei suoi padri fondatori”. Tuttavia Sergio Mattarella esorta a “non fare della Ue mera istanza di trasferimento dei fondi. I ... Leggi su huffingtonpost

