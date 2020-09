Salso, 70 anni dopo Bud Spencer «torna» alla piscina Leoni (Di sabato 5 settembre 2020) Salso ricorda Bud Spencer. Il famoso attore, al secolo Carlo Pedersoli, scomparso nel 2016 fu in gioventù un campione di nuoto e proprio a Salso, nella piscina Leoni, il 19 settembre del 1950 stabilì ... Leggi su gazzettadiparma

Gazzetta di Parma

Dopo due anni di sviluppo, l'intrigante indie Welcome to Elk ha una data di uscita. Se non ne avete mai sentito parlare, Welcome to Elk è un insolito gioco narrativo con minigiochi in stile WarioWare.