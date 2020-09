Rinchiudeva e Picchiava La Mamma Disabile in Camera Senza Mandarla Nemmeno in Bagno, Fermato il Figlio (Di sabato 5 settembre 2020) Il Gip ha ordinato l’allontanamento dalla casa da parte del Figlio 42enne che è accusato di maltrattamento dopo aver picchiato la madre invalida. Picchiava la madre, la maltrattava chiudendola nella Camera Senza permetterle di muoversi o Nemmeno andare in Bagno, essendo invalida ed era costretta a passare le giornate a letto avendo problemi di deambulazione. L’accusa è di maltrattamento, nei confronti della donna anziana che era evidentemente troppo indifesa per poter reagire alle angherie del Figlio non potendosi muovere tranquillamente da tempo. Ora il Figlio, C.D. 42 anni è considerato colpevole dopo che la polizia di Cisterna di Latina ha eseguito le indagini al riguardo, il gip inoltre ha emesso ... Leggi su youreduaction

