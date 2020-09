Primo studente positivo a Roma: 60 tra studenti e personale scolastico in isolamento (Di sabato 5 settembre 2020) Lo studente che ha contratto il Covid-19 è un 19enne che frequenta il liceo Marymount International di Roma. Il prossimo tampone non verrà eseguito prima di 6-7 giorni per evitare un caso di falsa negatività. È stato reso noto il Primo caso di studente positivo al Covid-19, dopo la riapertura delle scuole. Si tratta di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

