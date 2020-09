Nessuno scontro tra Maria De Filippi e Montalbano: la scelta della Rai (Di sabato 5 settembre 2020) Cambio di programmazione per il prime time di Rai 1 di sabato 12 settembre 2020. Come riportato dal portale web Bubinoblog, le indagini del commissario Montalbano non si scontreranno più contro la prima puntata della nuova edizione del talent show ‘Tu si que vales‘. La competizione tra i due programmi infatti aveva creato non poche … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

lprecovery : RT @AgnesePietrare1: 'E poi accadde l'imprevisto, il suo sguardo si scontrò con il mio, era uno di quegli incidenti dal quale sai che nessu… - DSoutache : RT @AgnesePietrare1: 'E poi accadde l'imprevisto, il suo sguardo si scontrò con il mio, era uno di quegli incidenti dal quale sai che nessu… - SabrySar : RT @AgnesePietrare1: 'E poi accadde l'imprevisto, il suo sguardo si scontrò con il mio, era uno di quegli incidenti dal quale sai che nessu… - MaribelLim : RT @AgnesePietrare1: 'E poi accadde l'imprevisto, il suo sguardo si scontrò con il mio, era uno di quegli incidenti dal quale sai che nessu… - AgnesePietrare1 : 'E poi accadde l'imprevisto, il suo sguardo si scontrò con il mio, era uno di quegli incidenti dal quale sai che ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuno scontro Negazionisti Covid in piazza a Roma, è scontro politico Sky Tg24 Angelo Vassallo dieci anni dopo: resta il mistero su chi ha ucciso il sindaco pescatore

Il primo cittadino di Pollica fu assassinato il 5 settembre 2010. Trucidato con 9 colpi di pistola. A distanza di tanto tempo non sono stati scoperti i colpevoli «Ho scoperto ciò che non avrei voluto ...

Nessuno scontro tra Maria De Filippi e Montalbano: la scelta della Rai

Cambio di programmazione per il prime time di Rai 1 di sabato 12 settembre 2020. Come riportato dal portale web Bubinoblog, le indagini del commissario Montalbano non si scontreranno più contro la pri ...

Il primo cittadino di Pollica fu assassinato il 5 settembre 2010. Trucidato con 9 colpi di pistola. A distanza di tanto tempo non sono stati scoperti i colpevoli «Ho scoperto ciò che non avrei voluto ...Cambio di programmazione per il prime time di Rai 1 di sabato 12 settembre 2020. Come riportato dal portale web Bubinoblog, le indagini del commissario Montalbano non si scontreranno più contro la pri ...