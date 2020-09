Milan, adesso serve il vice Ibrahimovic: il sogno arriva dal Real Madrid (Di sabato 5 settembre 2020) Il Milan non si ferma più. Dopo aver confermato Ibrahimovic e aver chiuso il colpo Brahim Diaz, ecco che potrebbe chiudere un altro affare. Ancora una volta dal Real Madrid...Milan: il vice Ibrahimovic dal Real Madridcaption id="attachment 964873" align="alignnone" width="510" Luka Jovic Real Madrid (getty images)/captionIl rinforzo per l'attacco del Milan potrebbe arrivare ancora una volta dalla Spagna e più precisamente dal Real Madrid. Il Diavolo cerca un vice Ibrahimovic e come riporta Tuttosport, il sogno proibito si chiama Luka Jovic. Il calciatore, reduce da una ... Leggi su itasportpress

