Mastella: “Un nuovo caso Covid a Benevento e due in attesa di conferma” (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha annunciato in serata un nuovo caso Covid relativo alla città di Benevento. Il primo cittadino, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha precisato che il caso si riferisce a un giovane appena rientrato dalla Sardegna. Altre due persone, prosegue il sindaco, sono in attesa di accertamento. “I familiari sono in quarantena obbligatoria, consiglio a tutti di usare la mascherina”. Tra casi a bn . Un giovane proveniente dalla Sardegna e due In attesa di accertamento . I familiari messi i. Quarantena obbligatoria . Consiglio tutti di utilizzare la mascherina . Publiée par Clemente ... Leggi su anteprima24

