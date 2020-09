Lotito e quella frase su Juve-Inter: la Procura Figc archivia il caso ma indaga ancora su Zarate (Di sabato 5 settembre 2020) «Era una battuta fatta in un contesto più ampio. Se avessi avuto sentore di qualche cosa di singolare o non regolare avrei fatto certamente una denuncia». È bastata questa spiegazione di Claudio Lotito, durante l'Interrogatorio dello scorso 13 luglio davanti agli ispettori federali, per l'archiviazione del caso aperto dopo che lo stesso presidente laziale, in un'Intervista a La Repubblica del 26 aprile, in pieno lockdown, aveva detto: «Sono a un punto dalla Juventus e solo per Juve-Inter che vabbè, l'avete vista tutti». Lotito si riferiva all'ultima partita prima dello stop del campionato, giocata l'8 marzo, che aveva impedito ai biancocelesti di restare in vetta. Ma la sua, appunto, era solo ... Leggi su iltempo

«Era una battuta fatta in un contesto più ampio. Se avessi avuto sentore di qualche cosa di singolare o non regolare avrei fatto certamente una denuncia». È bastata questa spiegazione di Claudio Lotit ...

ROMA – E' nervoso e non riesce più a nasconderlo. Urla fuori e dentro al campo. Inzaghi ha litigato con Lotito per il mercato, ieri se l'è presa anche con i suoi ragazzi in allenamento. Si chiama ansi ...

