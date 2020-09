Lara Zorzetto “mamma coraggio” | Riflessioni profonde dopo Temptation Island (Di sabato 5 settembre 2020) E’ un momento di emozioni contrastanti per Lara Zorzetto. L’ex di Temptation Island ha provato solo pochi giorni fa la gioia di diventare mamma del piccolo Leonardo. Ma il momento del parto non è andato esattamente come ogni futura mamma si augura. Per una complicazione improvvisa, Lara è stata sottoposta a un cesareo d’urgenza e il piccolo è stato portato nel reparto in cui è stato sottoposto alle cure necessarie. Lara Zorzetto ha potuto vederlo solo qualche giorno dopo, dimostrando di essere già come una “mamma coraggio”. L’ex di Temptation Island aveva ritrovato l’amore con Mattia Monaci, dopo la sua esperienza difficile al ... Leggi su giornal

loutommomarryme : raga ho appena scoperto che lara zorzetto quella di tempation island 2018 è diventata madre. wow auguri allora - starvingish : Raga scusate ma chi cazzo è lara zorzetto? #tiziaparty #winterparty - MisSunshine___ : A me dispiace per il bambino di Lara Zorzetto ma dio mio LE BASI!! Come fai a non saper scrivere in italiano, ok pu… - sbrinzii : Lara Rosie Zorzetto con un figlio in terapia intensiva neonatale trova la forza di far le storie e le sponsorizzazi… - zazoomblog : Parla Lara Zorzetto aggiornamenti figlio: ultime news come sta - #Parla #Zorzetto #aggiornamenti -