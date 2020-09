La Roma vince 4-2 contro la Sambenedettese: inutili due rigori di Maxi Lopez (Di sabato 5 settembre 2020) E’ terminata 4-2 per i giallorossi l’amichevole precampionato tra Roma e Sambenedettese, a nulla serve la doppietta di Maxi Lopez dagli undici metri. La Roma parte bene e va sul 2-0 con le reti di Veretout e Perotti. Poco dopo l’attaccante argentino della Samb accorcia le distanze su rigore. Mkhitaryan fa 3-1 per i ragazzi di Fonseca, ma, sempre su calcio di rigore, Maxi Lopez accorcia. Chiude la partita nel finale il gol di Antonucci. Triplice fischio. Roma-Sambenedettese finisce 4-2. Veretout Perotti Mkhitaryan Antonucci #ASRoma pic.twitter.com/yjHVnFGBFt — AS Roma (@OfficialASRoma) September 5, 2020 Foto: Sito ufficiale Roma. L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

