Juventus-Suarez, altro indizio? Spunta un ‘like’ di Chiellini e Bonucci al post dell’attaccante (Di sabato 5 settembre 2020) Luis Suarez a Barcellona si allena da solo in attesa che l'affare con la Juventus si sblocchi. L'attaccante uruguaiano è stato scaricato da Koeman, così come Arturo Vidal, prossimo a vestire la maglia dell'Inter. L'ex Ajax è pronto a dire addio dopo quasi 200 gol segnati con i blaugrana e ad aspettarlo a Torino c'è CR7.Suarez ALLA JUVE, SpuntaNO I LIKE DI Chiellini E Bonuccicaption id="attachment 889915" align="alignnone" width="300" Suarez (getty images)/captionL'attaccante uruguaiano ha lanciato una provocazione sui social immortalando il suo allenamento in solitaria con la didascalia: "Nessuno mi toglierà la fiducia". Il destinatario con tutta probabilità è il nuovo allenatore olandese, ma nel frattempo ... Leggi su itasportpress

marcoconterio : ?? ???? Accordo a un passo tra Luis #Suarez e la #Juventus. Nessun problema sulla buonuscita e sull'intesa col… - marcoconterio : ?? Ronald Koeman ha già comuninicato a Lionel #Messi che non conterà su Luis #Suarez. Il futuro del Pistolero è sleg… - FBiasin : A quanto pare #Suarez è a un passo dalla #Juventus. Ci tengo a dire che io per primo, settimana scorsa, avevo dett… - cladema83 : @jpedrerol Suarez viene alla Juventus? - leomigliaccio93 : Se Montero vuole #Suarez devi prendere Suarez. Punto . #Juventus -