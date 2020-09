Juventus, dalla Spagna: “Suarez a un passo” (Di sabato 5 settembre 2020) dalla Spagna non hanno dubbi, Luis Suarez è praticamente a un passo dal diventare il nuovo attaccante della Juventus. Secondo Marca l’uruguaiano ha già un accordo per un biennale coi bianconeri per uno stipendio netto di 10 milioni. Il nodo da sciogliere resta quello della risoluzione del contratto con il Barcellona, che non sta rendendo le cose semplici. La sensazione però è che si possa pervenire a un accordo tra i due club. Leggi su sportface

juventusfc : Dalla 1? alla 4? Ecco le date delle prime gare di campionato dei bianconeri! ?? - FBiasin : A quanto pare #Suarez è a un passo dalla #Juventus. Ci tengo a dire che io per primo, settimana scorsa, avevo dett… - pisto_gol : @mairzuc23 Conosciamo tutti le realtà dell’Inter, del Milan e della Roma. Ma non quella che riguarda la Juventus: o… - sportface2016 : #Juventus, dalla Spagna: '#Suarez a un passo' - juvemyheart : RT @FrancisJUnder12: Dovreste essere i primi a mettere giù le mani dalla Juventus -