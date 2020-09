Imprigionato nella bussola del bancomat: soccorso bimbo di 2 anni (Di sabato 5 settembre 2020) Un bambino di soli due anni è rimasto Imprigionato nella bussola del bancomat della filiale di un istituto bancario in Largo Europa (Padova). E’ stato liberato dagli agenti della Polizia. L’intervento della volante in via Matteotti ha risolto la situazione e il piccolo è stato riaffidato alla madre che ha passato il tempo a a sorvegliarlo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

PADOVA - È rimasto imprigionato nella bussola del bancomat della filiale di un istituto bancario in Largo Europa. Sono stati minuti di paura quelli vissuti da un bimbo di due anni ieri sera in centro.

