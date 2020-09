Il desiderio femminile che circola in città (Di sabato 5 settembre 2020) L’idea è nata osservando con attenzione ciò che si è mosso in città nella prospettiva delle prossime amministrative del Comune. E che ha sollecitato tante, come me, riluttanti da sempre a essere fagocitate dalla rincorsa elettorale, dalle sue logiche e strettoie, a entrare come candidate nelle liste di opposizione all’attuale governo cittadino. Tante, come me, senza tessera di partito in tasca, distanti dalla militanza tradizionale, attive invece nell’ambito professionale, nel volontariato, nei comitati sull’ambiente e sui beni comuni, o, nel … Continua L'articolo Il desiderio femminile che circola in città proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

