Il Borussia Dortmund si gode il neo acquisto Bellingham: record con l’U21 inglese (Di sabato 5 settembre 2020) Serata memobrabile per Jude Bellingham, talento inglese appena acquistato dal Borussia Dortmund. In attesa di vederlo all'opera in Bundelisga, il giovane, pagato 25 milioni per strapparlo al Birmingham, si è già preso la scena con la Nazionale inglese U21.Bellingham da record e il Borussia Dortmund esultacaption id="attachment 996535" align="alignnone" width="423" Bellingham (twitter Borussia Dortmund)/captionDebutto da sogno con la maglia dell'Inghilterra per il giovane Jude Bellingham, astro nascente del calcio inglese e nuovo acquisto del Borussia Dortmund. Il talentino ha fatto il suo ... Leggi su itasportpress

