Ghirelli: «Vogliamo evitare il crac: Spadafora e Speranza ci ascoltino» (Di sabato 5 settembre 2020) Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha chiesto aiuto al governo per evitare il crac dei club nei prossimi mesi Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha chiesto un aiuto al governo affinché venga evitato il crac dei club nei prossimi mesi attraverso un comunicato ufficiale. Ecco le sue parole: «Dal confronto con i nostri club sono indispensabili alcuni segnali della politica sportiva e sanitaria. Noi, della Serie C , siamo stati i primi che di fronte ai segnali che provenivano dal Covid-19, abbiamo chiuso gli stadi e sospeso le partite. Abbiamo credibilità nel parlare perché la salute per noi è sempre stata al primo posto e sempre lo sarà. Il tempo stringe sempre di più. Di cosa abbiamo bisogno per evitare il ... Leggi su calcionews24

