Gerry Scotti torna con 'Caduta Libera' (Di sabato 5 settembre 2020) E' la sua nona stagione e ha da poco festeggiato 800 puntate. da lunedì 7 settembre sempre su Canale 5. Il game show va in onda dal lunedì al venerdì alle 18.45. ... Leggi su tgcom24.mediaset

Lunedì 7 settembre torna nel preserale di Canale 5, Caduta Libera!, il game show condotto da Gerry Scotti, co-prodotto da RTI ed EndemolShine Italy, in onda, in questa nuova stagione, dal lunedì al ve ...Gerry Scotti è molto riservato sulla sua vita privata e soprattutto sulla compagna Gabriella Perino. La coppia è stata paparazzata in barca e si è mostrata decisamente rilassata negli ultimi giorni di ...