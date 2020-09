Conte alla Festa del Fatto: “Dialogo con opposizione? Costante con Meloni e FI. Quando mando messaggi a Salvini non mi richiama” (Di sabato 5 settembre 2020) “Quando si parla di opposizione si parla di tre partiti di centrodestra con esponenti dai temperamenti diversi. Con Forza Italia il dialogo è Costante e molto istituzionale e rispetto dei ruoli, con Meloni anche. Con Salvini invece Quando lascio un in messaggio non vengo richiamato“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte intervistato da Peter Gomez e Antonio Padellaro alla Festa del Fatto quotidiano L'articolo Conte alla Festa del Fatto: “Dialogo con opposizione? Costante con Meloni e FI. Quando mando ... Leggi su ilfattoquotidiano

