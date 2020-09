Contagi in aumento, il viceministro Sileri: «La situazione non è critica. Positivo in classe? Tutti in isolamento» (Di sabato 5 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 5 settembre «Se un bambino risulterà Positivo, tutta la classe dovrà essere messa in quarantena ma vi è la possibilità di uscire dalla quarantena dopo qualche giorno facendo dei tamponi. Per questo insisto sull’ampio utilizzo dei tamponi». Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto a La7, fa il punto su un tema molto discusso in vista della riapertura delle scuole. Sileri ha precisato che il percorso è affidato al medico competente e che le asl «sono pronte». Il viceministro si è detto inoltre favorevole ai test rapidi a scuola: «In caso di esito Positivo si farà poi il tampone». Parere ... Leggi su open.online

dellorco85 : Sarebbe utile provare a capire perché Francia ???? e Spagna ????ormai siano fuori controllo, mentre ad esempio in Germa… - repubblica : Covid, aumento dei contagi in Sardegna. Il medico: 'Gli idioti sottovalutano, noi richiamati da ferie per l'emergen… - Agenzia_Ansa : In Italia aumentano ancora leggermente i contagi: 1.462 (contro i 1.411 di ieri) nelle ultime 24 ore, nuovo dato p… - rockett70 : Spigatemi(mi ripeto lo so) come si fa a sentire dai politici(tanti) e dagli addetti ai lavori(tutti)che si fara' di… - Azzurra54227165 : RT @ivocamic: ORE 18 RAIDUE 'AUMENTO NOTEVOLE #CONTAGI' Siamo tornati ai livelli del 2 maggio?????? #FALSO IERI 1,51% OGGI 1,53% Lo 0,O2%… -