Calciomercato Juventus, altri due indizi avvicinano Suarez ai bianconeri (Di sabato 5 settembre 2020) Calciomercato Juventus – Suarez, ad oggi, resta il candidato principale a diventare il nuovo attaccante bianconero. E’ giusto specificare “ad oggi” proprio per i continui ribaltamenti e colpi di scena del mercato. Lo abbiamo visto con la vicenda Messi, lo stiamo vedendo anche con quella Suarez, che ha scavalcato Dzeko nelle scelte per via della vicenda Milik-Roma il quale ‘blocca’ al momento il bosniaco nella capitale. Ma ci sono altri due indizi che avvicinano il Pistolero alla Vecchia Signora. Il primo è quello legato al passaporto italiano che l’attaccante dovrebbe acquisire la prossima settimana. L’iter lo aveva iniziato tanti anni fa, ma aveva poi accantonato il tutto perché non c’era ... Leggi su calcioweb.eu

