Bale al Milan? Per i bookmakers si può: le quote (Di sabato 5 settembre 2020) I betting analyst fanno sognare una probabile coppia Bale-Ibrahimovic al Milan. Il gallese non rientra nei piani di Zidane Partendo dal presupposto che non esiste nessuna trattativa, per la prima volta viene accostato il nome di Bale al Milan. I betting analyst credono fortemente nella cessione del gallese e lo vedrebbero in coppia con Ibrahimovic per formare un duo vecchio ma luccicante agli occhi dei tifosi. Stando alla notizia riportata da Agipronews, per i bookmakers la quota per vedere Bale in rossonero è di 7,5. Non molto alta ma nemmeno troppo bassa, considerando il trend delle agenzie di scommesse. Il giocatore non rientra nei piani di Zidane, che lo ha escluso per l’intera stagione in Liga. Le ultime dichiarazioni di Bale hanno messo in evidenza ... Leggi su zon

skullface2727 : RT @LGWsport: ??ESCLUSIVA?? il #RealMadrid ha proposto #Bale al #Milan, ma la dirigenza rossonera dopo giorni di trattativa ha chiesto ed ott… - GurzoBahri : RT @LGWsport: ??ESCLUSIVA?? #Milan #Bale... a breve la situazione. - Coke_87 : Inter: Cachimi, Tumormian, Mummiarov e il bagnoschiuma Milan: Gareth Frank Bale Levels - MilanClubBAires : RT @LGWsport: ??ESCLUSIVA?? il #RealMadrid ha proposto #Bale al #Milan, ma la dirigenza rossonera dopo giorni di trattativa ha chiesto ed ott… - Barellismo11 : @BeppeMarottaMa1 pure Brahim Diaz si vergogna di stare al Milan e vogliono prendere Bale -