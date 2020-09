Allan: «Ancelotti ha fatto di tutto per portarmi all’Everton» (Di sabato 5 settembre 2020) Arrivano le prime parole da nuovo giocatore dell’Everton per Allan: ecco cosa ha detto il centrocampista brasiliano Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Allan dal Napoli all’Everton. Contestualmente sono arrivate le prime parole del brasiliano da nuovo giocatore dei Toffees. «È un vero piacere firmare per l’Everton. Sono immensamente felice di essere qui, è un club di Premier League ricco di storia, ha grandi ambizioni e poi c’è il professor Ancelotti. Il mister ha fatto tutto il possibile per portarmi qui. La dimensione del club e il nome dell’allenatore mi hanno spinto a non pensarci due volte prima di dire sì all’Everton». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

