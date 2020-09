Vidal-Inter, Bakayoko-Milan: è arrivato il momento di un doppio sì (Di sabato 5 settembre 2020) A centrocampo servono pedine di qualità e di livello, Inter e Milan stanno per perseguire i rispettivi obiettivi. Arturo Vidal in orbita nerazzurra, bisogna soltanto aspettare che vengano completamente risolto gli aspetti burocratici con il Barcellona e poi raggiungerà Conte (che ha sentito nelle ultime ore al telefono) dopo aver già raggiunto l’intesa per un contratto biennale da circa sei milioni a stagione. Sei milioni li guadagna Bakayoko al Chelsea, ma per il Milan uno sconto ingaggio di circa il 50 per cento viene fatto con piacere. Bakayoko è in attesa da quasi un mese, adesso serve solo il tempo di perfezionare gli ultimi dettagli per un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Vidal-Inter e ... Leggi su alfredopedulla

